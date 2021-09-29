Kartal ayakta kaldı

DÜN akşam 17. dakikaya kadar Beşiktaş Ajax ile kafa kafaya bir oyun ortaya koydu.

Genel beklenti maçın başlaması ile birlikte Ajax'ın Beşiktaş'ın üstüne çullanacağı ve oyunu Beşiktaş ceza sahasının etrafında oynanacağıydı. Ama onca eksiğine rağmen Beşiktaş buna izin vermedi ve ajax kalesine gitmeyi başardı.

Hatta belki ofsayt olabilir ama direkten dönen bir de pozisyon vardı. İlk golden sonra ise devrenin sonuna kadar tamamen Beşiktaş ceza sahası içinde oynanan bir futbol izledik. Siyah-Beyazlılar hiç çıkamadı ve çok top kaybı yaptı. Böyle olunca da 2. golü kalesinde görmekten kurntulamadı. 2. yarıda Oğuzhan ve Gökhan'ın oyuna girmesi topun biraz daha Beşiktaş'ta kalmasını sağladı.

Ajax yine pozisyonlar buldu ama Ajax'lı oyuncuların son vuruşlardoaki hataları farkın açılmasını engelledi. Tam oyuna tutunacakken Beşiktaş'ın attığı buz gibi golü Fransız hakem inanılmaz bir kararla iptal etti. Zaten maç boyunca da bütün takdir haklarını Ajax'tan yana kullandı. Sonuçta skor tabii ki sürpriz değil. Ama Beşiktaş'ın bu maçtan Can Bozdoğan ve Serdar Saatçi'yi kazanarak çıktığını söyleyebilirim.

Özellikle Can'ı çok beğendim.

Bundan sonkaki maçlarda çok daha fazla süre alacaktır.

Sonuçta Beşiktaş bir maç kaybetti ve geride 4 maç daha var. Bu Beşiktaş grup maçlarındaki son düdüğe kadar ayakta kalmaya ve iddiasını sürdürmeye çalışacaktır.

En azından UEFA Avrupa Ligi bileti için iddiası her zaman olacaktır. Bu kadar eksik ve sakatla ancak bu kadar mücadele edilebilirdi.

MAÇIN EN İYİSİ BERGHUIS

İlk golü attı, klasını her an hissettirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ UMUT MERAŞ

Umut Meraş henüz hazır değil