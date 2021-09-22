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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 22 Eylül 2021, Çarşamba

Önce beyaz Sonra siyah!

EYLÜL ayındaki yoğun fikstürde önemli olan minumum kayıpla bu sıkıntılı günleri atlatmak. Hele Beşiktaş gibi bir de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız ligde alınacak her 3 puan çok değerlidir.
Ancak Beşiktaş 3-0'ı bulmasına rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve son 20 dakikada hiç beklemediği bir kayıp yaşadı. İlk yarıda alıştığımız yüksek tempoda bir oyun yoktu. (Ki bu çok doğal) ama kaliteli ayaklarla tam bir büyük takım refleksi gösterdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Pjanic son yıllarda ülkemize gelen en iyi orta saha oyuncusu... Onu izlerken futbolun basit de oynanabileceğini anlıyorsunuz.
Tabi onun gibi sahayı görebilip gördüğünüz yere topu atabilecek yeteneğiniz varsa...

BALOTELLİ ETKİSİ!
2. yarı yapılan değişiklikler işe yaramadı.
Pjanic'in çıkması takımın ritmini de bozdu. Skorun 3-0'dan 3-2'ye gelmesi özellikle son 20 dakika Beşiktaş'a zor anlar yaşattı.
Nitekim tam maç biterken gelen gol ile Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçı 1 puan ile kapatmak zorunda kaldı. Balotelli gibi oyuncuların neler yapabileceğini de dün akşam hep beraber seyrettik.

MAÇIN EN iYİSi BALOTELLİ
Oyuna girdi maçı çevirmeyi başardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FERHAT
Sahadaki en zayıf halka diyebiliriz.

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