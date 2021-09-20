Etkisiz ve kötü futbol
MEYER NEDEN OYNADI?
Meyer'i hangi özelliğinden dolayı oynattığını anlayamadım.
Başakşehir'in 18 pasın ardından golü attığını düşünürsek Fenerbahçe'nin takım savunmasında rakibe ne kadar uzak oynadığını anlayabiliriz. Pereira'nın ilk 11 düzeniyle fazla oynamasını doğru bulmuyorum.
2. yarıda önce Valencia, Rossi, sonrasında da Novak, Mert Hakan ve Mesut oyuna dahil oldu.
Ancak Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çok iyi kilitledi. F.Bahçe de bu kilidi açamayınca önemli bir 3 puan kaybetti.
MAÇIN EN İYİSİ: KOCAMAN
Rakibini iyi analiz edip ilk 3 puanını aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEYER
Pereira Meyer'i niye oynattı anlayamadım.
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