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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 20 Eylül 2021, Pazartesi

Etkisiz ve kötü futbol

PUANSIZ Başakşehir'e karşı perşembe akşamı Almanya'da zorlu bir 90 dakika oynayan Fenerbahçe'nin hem nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı hem de nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusuydu. Pereira beklenildiği gibi rotasyon yaparak maça başladı. Fiziksel olarak daha hazır olduğu oyuncuları tercih etti. Ama tıpkı Beşiktaş'ın Antalya'da ilk devrede düştüğü durum gibi bu sezonun en etkisiz ve en kötü ilk devresini oynadı. Vitor Pereira'nın tercihlerinde de önemli sıkıntılar vardı.

MEYER NEDEN OYNADI?
Meyer'i hangi özelliğinden dolayı oynattığını anlayamadım.
Başakşehir'in 18 pasın ardından golü attığını düşünürsek Fenerbahçe'nin takım savunmasında rakibe ne kadar uzak oynadığını anlayabiliriz. Pereira'nın ilk 11 düzeniyle fazla oynamasını doğru bulmuyorum.
2. yarıda önce Valencia, Rossi, sonrasında da Novak, Mert Hakan ve Mesut oyuna dahil oldu.
Ancak Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çok iyi kilitledi. F.Bahçe de bu kilidi açamayınca önemli bir 3 puan kaybetti.

MAÇIN EN İYİSİ: KOCAMAN
Rakibini iyi analiz edip ilk 3 puanını aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEYER
Pereira Meyer'i niye oynattı anlayamadım.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Etkisiz ve kötü futbol
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