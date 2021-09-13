FENERBAHÇE Kadıköy'de sezonun ilk puanlarını Sivasspor'a karşı kaybetti. Uzun lig maratonunda her takımın karşılaşabileceği bir durum.
Oyun hakimiyetini tamamen elinde tutan, yüzde 72 oranında topa sahip olan Fenerbahçe'nin niye istediğini alamadığının cevabı bence çok önemli...
Kısaca şöyle özetleyebilirim.
Topun oyunun ve oyuncuların sürati... Bu kadar yetenekli ayakla bu kadar az pozisyon üretiyorsanız Süratinizde sıkıntı var demektir...
Osayi Samuel'in maç boyunca yaptıklarını ve onun temposunu diğer arkadaşları da yakalarsa Fenerbahçe ofansif olarak çok daha renkli bir takım haline gelebilir.
Dün akşam Gustavo'nun sahanın yıldızı olduğunu ve ilerleyen yaşına rağmen harika bir maç çıkardığını söyleyebilirim.
Sonrasında da Samuel geliyor zaten. Gelelim yeni transferlere.
En büyük beklentim Berisha'dan.
Fiziğiyle pivot santrfor olma özelliğiyle o bölgede katkı yapabilir. Ama şu an için Valencia'nın gerisinde. Rossi de açıkçası şu an itibariyle Pelkas'ın ya da İrfan Can'ın önünde değil.
Muhammet de Helsinki maçında gol attığından beri Pereira ona güvenip formayı veriyor.
Taraftarın da çok büyük bir kredisi var. Ama dün kötü oynadı.
Berisha'dan sonra takımın en çok top kaybeden ikinci oyuncusuydu.
Umarım ona bu nazarlık olur. Formasını kaybetmez.
Daha süratli olmak lazım
FENERBAHÇE Kadıköy'de sezonun ilk puanlarını Sivasspor'a karşı kaybetti. Uzun lig maratonunda her takımın karşılaşabileceği bir durum.
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