Gerçeklerle yüzleştik
Yere göğe sığdıramadığımız ve önümüzdeki 10 yılın takımı olarak gördüğümüz "Bizim Çocuklar" maalesef sahada yoktular. Aslında dün akşamki çöküş uzun zamandır sinyallerini veriyordu. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki halimiz, ondan önce Uluslar Ligi'nde küme düşmemiz, Euro 2020'ye giderken Andorra ve Arnavutluk'u son dakikalarda zar zor yenebilmemiz abarttığımız kadar iyi olmadığımızın kanıtlarıydı. Ama biz görmezden geldik. Dünya Şampiyonu Fransa'dan aldığımız 4 puan, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başlamamız gerçeklerin üzerini örttü. Şenol hocanın oyuncu tercihleri ve bence oyuncularla arasındaki iletişimsizlik bu çöküşün başlıca nedenleriydi.
Altay mı, Uğurcan mı? Burak mı, Kerem mi oynasın? gibi saçma tartışmalara takılıp kaldık.
Kısacası Bizim Çocuklar uzun zamandır kayıptı ama biz farkında değildik. Şenol hocaya gelirsek bu oyunun karşlığılı yıllık 32 milyon TL değildir. Bence veda vakti geldi de geçiyor.
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