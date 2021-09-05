Kader adamı Hakan
Topu ellerine alıp kalemize gelmeye çalışsa zor başaracak bir takıma karşı bu kadar stresli ve panik halinde bir 45 dakika oynamak bize yakışmadı.
Anlaşılan son dakikada Karadağ'dan yediğimiz gol Milli Takımımız'ın kimyasını bozmuş.
Sadece oyuncular değil Şenol Güneş de kenarda çok telaşlı ve sinirliydi.
KÖTÜ SİNYALLER...
İkinci yarıda yapılan değişiklikler özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun sakin oyunu istediğimiz pozisyonları yakalamamızı sağladı. Sonuçta Halil'in ve Hakan'ın harika golleri sonrası rahatladık Kenan ile de fişi çektik maçı kazandık.
Şenol hocanın Kerem-Merih değişikliğini anlamayamadım.
Bir de De Barr rakip takımın tek etkili oyuncusu bizim defansı bu kadar hırpaladıysa önümüzdeki Hollanda maçı için endişelenmemek mümkün değil.
MAÇIN EN İYİSİ HAKAN
Takımımız adına koparan isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ENES
Kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düştü.
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