Ferdi’nin gecesi

DÜN akşam ilk 45 dakika bititğinde Fenerbahçe isabetli şut atamamıştı.

Ligdeki ilk iki maçında rakip kalelere 21'er şut gönderen Sarı-Lacivertliler, ilk 45 dakikada ofansif olarak etkisiz kaldı. Buna karşın oyunun savunma tarafını kusursuza yakın oynadılar ve iki maçta rakiplerine 7 gol atmış Altay'a pozisyon dahi vermediler. İkinci yarının başlamasıyla birlikte tempoyu artıran ve rakip kaleye daha etkili gitmeye başlayan Fenerbahçe, Ferdi'nin harika golüyle öne geçmeyi başardı.

Ki o Ferdi gecenin yıldızıydı.

İkinci golün de asistini yaptı.

Daha da önemlisi savunma görevini de en az hücumdaki etkisi kadar mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor, rakiplerine neredeyse pozisyon da vermeden kazanmaya devam ediyor.

Pereira her maçta gençlere olan güvenini bizlere gösteriyor.

Açıkcası bundan iyi bir sezon başlangıcı hayal edilemezdi. Bu galibiyetlerle Fenerbahçe milli araya moralli girmeyi de başardı.

MAÇIN EN iYİSi FERDİ

Tek kelimeyle muhteşemdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAPPEL

Ön alanda etkinlik gösteremedi.