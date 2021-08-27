Kazanma alışkanlığı!

FENERBAHÇE Finlandiya'da kötü bir sürprize izin vermedi.

Beklenildiği gibi turu rahatça geçti.

İlk 15 dakikada gelen iki gol aslında bitirmiş oldu.

Son haftalarda Fenerbahçe maçlarında beni en çok heyecanlandıran olay her maçta yeni bir gencin çıkıyor olması. Muhammet ile başlayıp Arda ile devam eden gençlik iksiri dün de 18 yaşındaki Fatih ile ayrı bir tat kazanmış oldu. Umarım üçü de uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem Türk futboluna hizmet eder.

Maça dönecek olursak Fenerbahçe taraftarı transferin başından beri çok iyi bir golcü bekliyor. Neredeyse her gün tarafarlar sosyal medyada bu isteklerini die getiriyorlar, Ama dün akşam Valencia'nın yaptığı hattrick kafaları karıştırmıştır. Benim düşüncem şu; Evet! Bir golcü lazım.

VALENCİA'DAN MESAJ

Ama olmazsa da Valencia bu takımın birinci santrforudur. Bir birinden klas goller atan Valencia Samatta ve Serdar'ın çok önünde görülüyor. Bir diğer dikkat çeken isim de Nazım Sangare oldu. İlk golü adeta yoktan var etti. İnatçılığı ve top takibi mükemmeldi.

Üçüncü golde de bir asist daha yaparak geceyi iki asistle tamamladı.

Çok iyi bir alternatif olduğunu gösterdi.

Sonuçta F.Bahçe gruplara kalmayı başardı.

Kazanma alışkanlığı devam ediyor. Görünen o ki sezon sonuna kadar da her kulvarda iddialı olacak.

MAÇIN EN iYİSi VALENCİA

Golcü arayanlara selam yolladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TANNANDER

Formsuzdu. Hatalı goller yedi.