Muhammed’in füzesi!

F.BAHÇE'NİN dün geceki rakibi Helsinki'nin piyasa değeri 6 milyon 200 bin Euro.

Fenerbahçe'nin ise 102 milyon Euro. Yani arada dağlar kadar fark var. Dolayısıyla maçı Fenerbahçe'nin kazanması da turu geçmesi de çok doğal. Fakat, iki takım arasındaki oyunun kalite farkı, rakamlar kadar fazla değil.

Çok uzun süre Fenerbahçe, oyunun temposunu bir türlü arttıramadı.

Topun hızı da oyuncuların hızı da oldukça yavaştı. Böyle olunca da pozisyon üretmekte çok zorlandılar.

Rakip, zaten fizik gücü yüksek bir takım. Fenerbahçe de ağır dönünce savunmaya çabuk döndüler ve açık vermediler.

Bu gibi durumlarda kanatların problemi çözmesini beklersiniz.

Ama Novak da Osayi Samuel de arkadaşlarına çok az pozisyon hazırlayabildi. İkincisi ceza sahası dışından şut denersiniz.

Tıpkı genç Muhammed'in yaptığı ve attığı gol gibi.

Eksikler tabii ki var. Bu kadar kas sakatlığının olması da normal değil.

Hepsi bir tarafa Muhammed'in muhteşem golü ve 16 yaşındaki Arda'nın oyuna girmesi gecenin en güzel anlarıydı.

MAÇIN EN iYİSi MUHAMMED

Muhteşem bir gole imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ JAIR

Helsinki'nin orta sahası kötüydü.