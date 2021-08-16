Hem maçı hem Mesut’u kazandı

FENERBAHÇE transferin gösterişli takımı Adana Demirspor'a karşı oldukça sıcak bir havada 3 puanı kazanarak İstanbul'a dönüyor. Bence çok daha önemlisi Mesut'u kazanarak dönüyor. Koşuyor, koşmuyor, formsuzdu derken Mesut ne kadar özel ve önemli bir oyuncu olduğunu dün akşam bir kere daha herkese gösterdi.

Hemen hemen her atakta vardı, golünü de attı ve iyi oyununu taçlandırdı.

Takımına da zorlu deplasmanda 3 puanı kazandırdı.

SİSTEMİ İYİ İŞLEDİ

TARTIŞILAN sistem 3-4-3 dün gece iyi işledi. İkinci devrenin ortalarında bir 10 dakikalık bölümü hariç Fenerbahçe sahada istediklerini yapabildi.

Adana Demirspor'un baskı yaptığı anlarda Fenerbahçe savunmasının dayanışması da ön plana çıktı ve Sarı-Lacivertliler kalesini iyi bir şekilde savundu.

İrfan Can Kahveci de bireysel performansıyla ön plana çıktı. Fenerbahçe sonuç olarak dün çok kritik bir 3 puan aldı ve sezona moralli başlamayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ MESUT

Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA

İlk 45 dakikada etkisiz kaldı.