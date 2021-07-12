Southgate’in kumarı

İNGİLTERE maça resmen 1-0 önde başladı. 2. dakikada gelen gol iki takımın da oyun planını değiştirmesine yol açtı. İngiltere golü koruyup hızlı hücumlarla İtalya kalesine gitmeyi düşünürken top ve oyun İtalya'nın kontrolüne geçti. Uzun süre oyuna hükmetse de İtalyanlar istedikleri pozisyonları üretemediler.

Spinazzola'nın olmaması Insigne'nin de oyununu etkiliyor.

Immobile'nin de iyi bir turnuva geçirmediğini düşünürsek İtalya uzun süre rakip kalede tehlike yaratamadı.



TEK BAŞINA SAVAŞTI

UZUN süren İtalya baskısı bir duran top sonrasında golü getirdi. Chisea'nın skor 1-0'ken tek başına gösterdiği çaba da izlenmeye değerdi. Oyunun 90 dakikasının hakkı beraberlikti ve maç da uzatmalara gitti. Penaltılara 3 dakika kala Southgate'in neredeyse hiç kullanmadığı Rashford ve Sancho'yu oyuna alıp penaltılarda, topu ağlara yollayamaması da uzun süre unutulmayacak.

Sonuçta 2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın 3 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olması tek kelimeyle fantastik.

MAÇIN EN İYİSİ CHIESA

Mücadelesi takımını ateşledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOUTHGATE

Yaptığı hamleler yerinde değildi.