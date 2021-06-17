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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 17 Haziran 2021, Perşembe

Turnuva bizim için bitti

İTALYA maçındaki kötü oyunun ardından Milli Takımımız'ın tepki vermesini beklediğimiz bir maçtı. Rakip de İtalya'ya göre oldukça alt seviyede, tabiri caizse 'dişimize göre bir rakip'ti. Ama maça o kadar kötü başladık ki daha ilk devre skor İtalya maçını aratabilirdi. Bir gol yedik, üç tane de net pozisyon verdik. Gurur duyduğumuz Türk Duvar'ı maalesef ortada yoktu.
Ofansif anlamda da hiçbir şey yapamadık.
Kornerden gelen toplarda iki kafa vuruşumuz vardı onun dışında bir üretkenliğimiz yoktu.

GÜNEŞ VE HATALARI...
2. yarıda Okay'ın ve Ozan'ın çıkması Kaan ve Yusuf'un oyuna girmesi de hiçbir şeyi değiştirmedi.
İrfan Can gibi yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç duyarken, 82'de oyuna girmesini de anlayamadım.
Rakipte 1.96'lık santrfor Moore varken Merih ile maça başlanmamasını da anlayamadım.
Madem Rıdvan'ı hiç düşünmüyorsun, Caner kadroda niye yoktu? Bunu da anlayamadım. Her şey bir tarafa Bizim Çocuklar'ın bu kadar ürkek ve bu kadar durgun olmalarına bir sebep bulamadım. Kısacası turnuva bizim için bitti.

MAÇIN EN İYİSİ RAMSEY
Milli Takımımızı çok zorladı. Golünü de attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TÜRKİYE
Takım olarak sahada varlık gösteremedik.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Turnuva bizim için bitti
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