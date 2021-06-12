Önümüze bakalım

BİZİM Çocuklar dün akşam maça çok ürkek başladı. Belki rakibin son zamanlardaki müthiş formu belki de Burak hariç çok genç bir takım olmamız beklentilerin çok uzağında bir oyunun ortaya çıkmasına sebep oldu. İtalya'nın maçı domine etmesini bekliyorduk.

Savunma ağırlıklı bir oyun oynayacağımız da belliydi.

Ama en büyük sıkıntıyı top ayağımızdayken yaşadık. Daha doğrusu ayağımızda topu tutamayarak yaşadık. O kadar kolay toplar kaybettik ki üst üste 3-4 pas yapma fırsatı bulamadık.

Böyle olunca da bütün yük defans oyuncularımıza kaldı. Onlar da sonunda hatalar yaptı ve kalemizde golleri gördük.

Bu seviyedeki maçlar için açıkçası çok yetersiz bir oyun oynadık. Fakat bu bir turnuva biz de genelde kötü başlar sonrasında açılırız.

Bu yüzden dün geceyi unutup bir an önce İsviçre ve Galler maçlarına odaklanmalıyız.

İtalya belki bize fazla geldi ama Bakü'de oynayacağımız iki maçı kazanıp gruptan çıkacak güce sahibiz.

Şenol hoca da bu iki maçta hücumda Cengiz Ünder silahını kullanacaktır diye düşünüyorum.

MAÇIN EN İYİSİ INSIGNE

Hücumda çok etkili oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF YAZICI

İlk 45'te etkinlik gösteremedi.