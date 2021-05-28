Kardeşçe prova

AVRUPA Şampiyonası'na sayılı günler kala artık son hazırlık maçlarımızı oynuyoruz.

Bu maçlarla birlikte kadromuzu 26 kişiye düşüreceğiz ve turnuva yolculuğumuz başlayacak.

Kardeş Azerbaycan karşısında Şenol hoca da performansını merak ettiği oyunculara şans verdi. Sistemde de bir değişiklik yaparak 3'lü savunmayla başladı. Sistemden başlayacak olursak böyle bir değişikliği yapmak için ideal 11'inizle oynamanız lazım. Alternatif isimlerle oynadığınız takdirde gerçek performansı göremeyiz.

Zaten hoca da ilk devrenin ortalarında yine 4'lü savunmaya döndü. Bir diğer önemli konu kimlerin ön plana çıkacağıydı.

Çok net söyleyebilirim ki; en başarılısı Halil Dervişoğlu'ydu.

Bu performansıyla kendini kadroya atacak gibi duruyor.

Gecenin diğer ilginç olayı ise Şenol hocanın Halil Akbunar'ı sol bekte denemesiydi.

Umut Meraş'ın alternatifinin genç Rıdvan olması Şenol hocayı arayışa soktu. Aklıma da haliyle "Acaba Caner Erkin, bu kadroda niye yok?" sorusu geldi.

MAÇIN EN İYİSİ H.DERVİŞOĞLU

26 kişilik kadroya adını yazdıracak gibi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İBRAHİMLİ

Sahada etkinlik gösteremedi.