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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Mucize gerçekleşmedi

FENERBAHÇE için şampiyonluk umutları puan olarak bitmese de Sivas mağlubiyetinin ardından psikolojik olarak bitmişti. Kayseri maçının ilk devresi de bu görüntüde oynandı.
Rakip kalede hiç pozisyon üretemeden, isabetli şut çekemeden Fenerbahçe ilk 45 dakikayı mağlup tamamladı. Mesut'un ve İrfan Can'ın olmayışı yerlerine oynayan Samuel ve Ferdi'nin Emre Belözoğlu'nun sistemine yatkın oyuncular olmayışından dolayı ilk 45 dakikada çok silik bir Fenerbahçe izledik.

GÖZLER BAŞKAN'DA
DEVRE arası Galatasaray'ın mağlup Beşiktaş'ın da berabere olduğu oyunculara verilince 2. yarıda maçı daha fazla isteyen bir Fenerbahçe vardı.
Bu baskı sonucunda da maçı kazanmayı bildiler. Ama tabii ki yetmedi ve sezonu 3. sırada tamamladılar.
Şimdi asıl soru Başkan aday olacağını açıkladığına göre devam edecek demektir.
Teknik direktör olarak kimle devam edeceği önümüzdeki sezonun belirleyicisi olacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Görevini layıkıyla yaptı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İLHAN
Basit bir kırmızı kart gördü

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Mucize gerçekleşmedi
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