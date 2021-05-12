Fırsatı geri çevirdi
Dün gece alınacak 3 puan, Beşiktaş'ın mağlup olması sonrası takımın son haftaya lider girmesini sağlayacaktı.
DİRENÇ ÇOK AZDI
AÇIKÇASI geçen haftaki Ankaragücü maçında ilk 45 dakikadaki oyunu düşününce karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ediyordum.
Çünkü son 17 maçta mağlup olmamış ve belki de şu anda ligin en formda takımına karşı Fenerbahçe'nin zorlanması doğaldı.
Maçın hemen başında İrfan'ın sakatlanıp çıkması F.Bahçe'nin pas oyununu olumsuz etkiledi. İki ofansif bek karşılarında Ninga ve Gradel'i görünce bırakın hücuma destek vermeyi savunmada bile çok zorlandılar.
Dün gece gördük ki ön alandaki baskı sonuç vermezse Fenerbahçe'nin stoperleri çabuk oyunculara karşı çok zorlanıyorlar.
Bu bölgeye önümüzdeki sezon için takviye şart. Orta sahanın fiziksel olarak direncinin artması gerekiyor.
İrfan Can da sakatlanınca direnç iyice düştü. Bu sezon da şampiyonluk şansı artık oldukça azaldı. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu dün gece kaybetmedi. Bundan önce iç sahada aldığı 7 mağlubiyet ile kaybetti.
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