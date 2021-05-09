RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Mayıs 2021, Pazar

Belözoğlu’nun eli değdi

ZİRVEYİ yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe son dakikada öyle bir gol buldu ku şampiyonluk ümitleri resmin zirve yaptı. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle aradaki fark ikiye ininci şimdi zadece Beşiktaş'ın 1 mağlubiyet almasını bekleyecekler. Maça gelecek olursak.... Emre Belözoğlu'nun 35. dakikada Mert'i çıkartıp Gökhan'ı oyuan aldığı ana kadar son haftalardaki en kötü Fenerbahçe'yi izliyorduk.
Üretemeyen, rakibe de 3-4 fırsat tanıyan dağınık bir görüntü içindeydiler.

HARİKA DOKUNUŞ...
AMA Emre hocanın müdahalesinin ardından işler tamamen değişti. O dakikada bu değişikliği yapmak, devreyi beklememek ve takımın sıkıntısını görmek Emre Belözoğlu'nun ileride çok iyi bir teknik direktör olacağının ip uçlarıydı. 2. yarı resmen tek kale oynanan bir maç izledik.
Fenerbahçe oyunu rakip ceza sahası içinde oynadı.
Sadece golün gelmesi maçın uzatma dakilarının buldu. Bu da sevinci bir kat daha arttırdı.
Fener'in şampiyonluk ihtimali artık daha fazla...

MAÇIN EN İYİSİ VALENCIA
Attırdı, attı. Maç boyunca çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BADJI
Ankaragücü'nün forveti etkisiz kaldı.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Belözoğlu’nun eli değdi
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