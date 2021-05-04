RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Mayıs 2021, Salı

15 dakikada işi bitirdi

ERZURUMSPOR geçenhafta ayağına kadar gelen büyük fırsatı tepip, 10 kişi kalmış Başakşehir'e karşı 1-0 öndeyken 2-1 yenilerek kümede kalma ümitlerini oldukça azaltmıştı.
Dün geceki maçtan puan ya da puanlar alması gerekiyordu. Ama Fenerbahçe maça öyle bir başladı ki her halde Yılmaz hoca en kötü kabuslarında dahi bu senaryoyu düşünmemiştir.
Fenerbahçe adeta Beşiktaş'a nazire yaparcasına 8 dakikada atılan 3 gol ile 15 dakikada aslında maçı bitirdi. Bu bölümde Valencia'nın İrfan Can'ın ve Pelkas'ın harika oyununa şahit olduk.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜ
Tamamen topa sahip olup rakip sahada sürekli hareket ederek oynayan bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar yoğun geçen bir sezonda 3-0'dan sonra oyunun temposunun düşmesi son derece doğaldı. Kalan sürede tek problem F.Bahçe'nin rakipten gol yemesi ve pozisyon vermesi oldu.
Oltan'ın kafası gol olsa maç 3-2'ye gelebilir ve son anlar sıkıntılı geçebilirdi. Bu yüzden girdikleri pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri lazım.
Sonuçta Fenerbahçe 2. liğini korudu.
Bu hafta sonu oynanacak derbiyi beklemeye başladı.

MAÇIN EN İYİSİ VALENCIA
Maça çok iyi başladı ve işi bitirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NOVİKOVAS
Orta sahada istenileni veremedi.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU 15 dakikada işi bitirdi
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