RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 26 Nisan 2021, Pazartesi

Harika ilk yarı

KADIKÖY'DE dün akşam iki farklı devre izledik. İlk devre son derece etkileyici bir oyun vardı. Atılan 3 gol girilen çok net pozisyonlar, defansta da çok sıkıntı yaşamayan bir takım izledik.
Eğer kaleci Ertuğrul gününde olmasa ya da Fenerbahçeli oyuncular biraz daha becerikli olsa 45. dakikada maç bitebilirdi. Fenerbahçe'nin ön bölgesinde oynayan her oyuncu çok değişken ve tempolu oynuyor. Ozan'ı, Pelkas'ı, Mert Hakan'ı üst üste iki pozisyonda aynı bölgede görmek imkansız.
Doğal olarak da rakiplerin dengesi bozuluyor. Fenerbahçe sezon başına göre çok daha rahat pozisyon üretiyor.
Kısacası ilk devre Fenerbahçe adına müthişti. İkinci yarıdaki sıkıntının sebebi bence şu:
Çok yoğun bir trafikten geçiyoruz. Takımlar çok yoruldu.
Fenerbahçe'nin de hafta arası Alanyaspor'la çok zorlu bir maçı var. Bu yüzden Emre Belözoğlu oyuncularına tempoyu düşürün talimatı vermiş olabilir.
Bu son derece doğrudur.
İlk devredeki gibi yüksek tempoyla 90 dakikayı oynayamazsınız.
Ama Emre hocanın çözmesi gereken problem şu:
Topa sahip olarak dinlenmeleri gerekir. Ve rakibe bu kadar gol şansı vermeyecek bir tempoda oynamalılar.
Bunu da hallederse ideal oyun ortaya çıkmış olur.

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