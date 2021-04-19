Gümbür gümbür geliyor!

MAÇA daha iyi başlayaen taraf Başakşehir'di. İlk 20-25 dakikada oyuna hükmeden topa sahip olan, istediklerini yapan taraftı. Hazırlanış bakımından da çok güzel bir gol atarak öne geçtiler.

Golün ardından F.Bahçe beklenen reaksiyonunu gösterdi.

Topa daha çok sahip oldular. Rakipten dönen topları kazandılar. Etkili olamasalar da oyuna hükmetmeye başladılar. Mert Hakan ile Ozan top Fenerbahçe'ye geçtiğinde rakip defansın arkasına sürekli koşular yaparak defansın dengesini bozdular. Pelkas ve İrfan da teknik becerileriyle pozisyon üretmesine yardımcı oldular.

EVET... KALDI İKİ!

Bir duran top bir de Pelkas'ın müthiş vuruşuyla son derece kritik bir virajı dönmeyi başardılar. Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Harun ise bir dakika içinde ağır eleştirilerden kurtuldu. Çıkardığı penaltıyla kahraman oldu.

Belki penaltıyı yaptırdı ama hatasını telafi etti. Şu anda aradaki fark 2. Ve Fenerbahçe haftaya bay. Eğer Beşiktaş Sivas'ta puan kaybederse şampiyonluk ibresi F.Bahçe'ye döner.

MAÇIN EN İYİSİ PELKAS

Çok şık bir gol atıp maçı kopardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CRİVELLİ

Beklenenden kötü bir oyun oynadı.