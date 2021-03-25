Kralın gecesi

2022 Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yaptık. Gruptaki iki rakibimizden biri olan Hollanda'yı böylesine bir skorla geçmek takımımıza ve tüm ülkeye çok büyük bir moral oldu. Şenol hocanın aklı ve oyuncularımızın yüreği ile üç puana uzandık. İlk 45 dakikada Hollanda'ya karşı oynanması gerektiği gibi oynadık. Top yine onlardaydı ama biz savunmada çok dikkatliydik, oyunun boyunu iyi kısalttık, en önemlisi de kazandığımız toplarla Hollanda kalesine gitmeyi başardık.

BİRLİKTE OYNADIK

İLK yarıdaki oyunumuz rakibin fazla efor sarf etmesine sebep oldu. Defansif olarak hem bireysel hem de takım olarak kusursuzduk.

3-0'dan sonra bu kadar mahkum oynamamız ve kolay top kaybetmemiz Hollanda'yı cesaretlendirdi ve oyuna ortak etti.

1 dakikada iki gol yiyince paniğe kapılacakken kralın harika golüyle Hollanda'ya havlu attırdık.

3 gol atan Burak, bütün defans blogu, Okay ve Ozan ikilisi biraz daha öne çıktılar belki ama Hollanda'yı ancak takım olarak iyi mücadele ettiğinde yenebilirisin. Biz de bunu yaptık.

MAÇIN EN İYİSİ BURAK

Golleriyle galibiyeti getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TIM KRUL

Hollanda'nın kalecisi gününde değildi.