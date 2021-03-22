Ligden kopmadı

ŞAMPİYONLUK şansının devam edebilmesi için Fenerbahçe'nin mutluk kazanması gereken bir maçtı. Erol Bulut, İrfan ve Samatta'yı ilk 11'e alıp Valencia'yı takıma monte etmişti.

Pelkas'ı da en verimli yerine, forvet arkasına koyumştu. Maç başladığında gördük ki Fenerbahçe'nin oyun planı, ikinci bölgede topu kapıp öndeki süratli oyuncuları ile Beşiktaş kalesine gidebilmekti.

İlk devre bunu bir kez başardılar Osayi ile ama bu pozisyonda da Ersin tehlikeyi önledi. Bir de Nazım'ın yakaladığı pozisyon var.

Kalesinde de iki pozisyon verdi.

İkisinde de Altay başarılıydı.

ALTAY AYAKTA TUTTU

2. yarının başında Vida'nın duran toptan attığı gol sonrası F.Bahçe oyunda kaldıysa bunu kaleci Altay'a borçlu. Genç eldiven Beşiktaş'ın net pozisyonlarında kalesine duvar ördü. Sergen Yalçın değişikliklerde geç kalınca F.Bahçe kontrolü eline aldı. Ozan Tufan harika bir golle skoru eşitledi. 1 puan Fener'in işini tam olarak görmese de Sarı- Lacivertliler ligden kopmadı.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY

Kurtarışlarıyla Fener'i sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA

Varlığı ile yokluğu birdi.