Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Mart 2021, Pazartesi

Ligden kopmadı

ŞAMPİYONLUK şansının devam edebilmesi için Fenerbahçe'nin mutluk kazanması gereken bir maçtı. Erol Bulut, İrfan ve Samatta'yı ilk 11'e alıp Valencia'yı takıma monte etmişti.
Pelkas'ı da en verimli yerine, forvet arkasına koyumştu. Maç başladığında gördük ki Fenerbahçe'nin oyun planı, ikinci bölgede topu kapıp öndeki süratli oyuncuları ile Beşiktaş kalesine gidebilmekti.
İlk devre bunu bir kez başardılar Osayi ile ama bu pozisyonda da Ersin tehlikeyi önledi. Bir de Nazım'ın yakaladığı pozisyon var.
Kalesinde de iki pozisyon verdi.
İkisinde de Altay başarılıydı.

ALTAY AYAKTA TUTTU
2. yarının başında Vida'nın duran toptan attığı gol sonrası F.Bahçe oyunda kaldıysa bunu kaleci Altay'a borçlu. Genç eldiven Beşiktaş'ın net pozisyonlarında kalesine duvar ördü. Sergen Yalçın değişikliklerde geç kalınca F.Bahçe kontrolü eline aldı. Ozan Tufan harika bir golle skoru eşitledi. 1 puan Fener'in işini tam olarak görmese de Sarı- Lacivertliler ligden kopmadı.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY
Kurtarışlarıyla Fener'i sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA
Varlığı ile yokluğu birdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Ligden kopmadı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ