Formayı taşıyamıyorlar

NEREDEN başlasam bilemiyorum...

Erol Bulut'un yanlışlarından mı bahsedeyim, yoksa Fenerbahçeli oyuncuların vurdumduymazlığından mı kararsızım... Erol hoca, dünyanın en kötü teknik direktörü olsa dahi Fenerbahçe takımının bu kadar kritik bir maçta bu kadar rahat olması kabul edilemezdi.

Fenerli futbolcuların İçindeki kazanma arzusu galiba ölmüş. Giydiğiniz formanın Fenerbahçe forması olduğunun farkında değilsiniz. Erol hocaya gelirsek F.Bahçe geçen hafta Konya'da müthiş bir ilk 45 oynamıştı. Sebebi ise Pelkas'ın forvet arkasında oynamasıydı.

1 PUAN HAVLU ATTIRIR

Bulut dün Pelkas'ı sola çekerek hem oyuncuyu bitirdi hem de takımın hücum gücüne büyük zarar verdi. İkinci yarının başında Mert Hakan'ı çıkarıp Cisse'yi oyuna aldı.

Orta sahada bir kişi eksilince de ilk devre Fenerbahçe ceza sahasında gelemeyen G.Birliği, ikinci yarıda rakip kalede pozisyonlar buldu.

Son vuruşlarda daha iyi olsalar skor daha farklı olabilirdi.

Sonuçta zirvede çok ağır bir yara alındı. Beşiktaş maçında alınacak beraberlik bile Fener'e havul attırır.