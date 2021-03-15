Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 15 Mart 2021, Pazartesi

Formayı taşıyamıyorlar

NEREDEN başlasam bilemiyorum...
Erol Bulut'un yanlışlarından mı bahsedeyim, yoksa Fenerbahçeli oyuncuların vurdumduymazlığından mı kararsızım... Erol hoca, dünyanın en kötü teknik direktörü olsa dahi Fenerbahçe takımının bu kadar kritik bir maçta bu kadar rahat olması kabul edilemezdi.
Fenerli futbolcuların İçindeki kazanma arzusu galiba ölmüş. Giydiğiniz formanın Fenerbahçe forması olduğunun farkında değilsiniz. Erol hocaya gelirsek F.Bahçe geçen hafta Konya'da müthiş bir ilk 45 oynamıştı. Sebebi ise Pelkas'ın forvet arkasında oynamasıydı.

1 PUAN HAVLU ATTIRIR
Bulut dün Pelkas'ı sola çekerek hem oyuncuyu bitirdi hem de takımın hücum gücüne büyük zarar verdi. İkinci yarının başında Mert Hakan'ı çıkarıp Cisse'yi oyuna aldı.
Orta sahada bir kişi eksilince de ilk devre Fenerbahçe ceza sahasında gelemeyen G.Birliği, ikinci yarıda rakip kalede pozisyonlar buldu.
Son vuruşlarda daha iyi olsalar skor daha farklı olabilirdi.
Sonuçta zirvede çok ağır bir yara alındı. Beşiktaş maçında alınacak beraberlik bile Fener'e havul attırır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Formayı taşıyamıyorlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ