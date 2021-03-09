Fenerbahçe keyif verdi

GEÇEN hafta Göztepe maçındaki ikinci devreyi çok beğendiğimi yazmıştım.

Dün akşam da Fenerbahçe aynı oyunu ilk 45 dakikada sergiledi.

Belki de bu sezon oynadığı en iyi maçlardan birini oynadı.

Önde baskı, topun hızı, oyuncuların hareketliliği, hepsi son derece iyiydi. Mert Hakan sorumluluk alan, Sosa ve Pelkas'la orta sahada Konyaspor'un üst üste 3 pas yapmasına izin vermediler.

Samuel ile sağ taraftan Konyaspor'un sol tarafını delik deşik ettiler. Kısaca müthiş bir ilk 45 dakika oynadılar. Szalai'nin geriden oyun kurması ve topla oyuna katılması Fenerbahçe'nin oyun kimliğini değiştirmesinde önemli bir rol oynuyor.

KADERİ İÇ SAHADA

Dün gece de hem oyunu ile hem de attığı golle sahanın en başarılı isimlerinden biriydi. İkinci yarı ise tersine bir maç izledik. Erol Bulut'un yapması gereken en önemli konu geçen haftaki ikinci devre ve Konya maçının ilk devresindeki oyunun süresini uzatmaya çalışmak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi deplasmanda değil içeride oynayacağı maçlardan alacağı sonuçlara kalacak.

MAÇIN EN İYİSİ SZALAI

Kusursuz oynadı. Golünü de attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KONYASPOR

İlk yarıdaki futbolları çok kötüydü.