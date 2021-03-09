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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Mart 2021, Salı

Fenerbahçe keyif verdi

GEÇEN hafta Göztepe maçındaki ikinci devreyi çok beğendiğimi yazmıştım.
Dün akşam da Fenerbahçe aynı oyunu ilk 45 dakikada sergiledi.
Belki de bu sezon oynadığı en iyi maçlardan birini oynadı.
Önde baskı, topun hızı, oyuncuların hareketliliği, hepsi son derece iyiydi. Mert Hakan sorumluluk alan, Sosa ve Pelkas'la orta sahada Konyaspor'un üst üste 3 pas yapmasına izin vermediler.
Samuel ile sağ taraftan Konyaspor'un sol tarafını delik deşik ettiler. Kısaca müthiş bir ilk 45 dakika oynadılar. Szalai'nin geriden oyun kurması ve topla oyuna katılması Fenerbahçe'nin oyun kimliğini değiştirmesinde önemli bir rol oynuyor.

KADERİ İÇ SAHADA
Dün gece de hem oyunu ile hem de attığı golle sahanın en başarılı isimlerinden biriydi. İkinci yarı ise tersine bir maç izledik. Erol Bulut'un yapması gereken en önemli konu geçen haftaki ikinci devre ve Konya maçının ilk devresindeki oyunun süresini uzatmaya çalışmak.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi deplasmanda değil içeride oynayacağı maçlardan alacağı sonuçlara kalacak.

MAÇIN EN İYİSİ SZALAI
Kusursuz oynadı. Golünü de attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KONYASPOR
İlk yarıdaki futbolları çok kötüydü.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe keyif verdi
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