Antalya duvar ördü
Top ayaklarına geçtikleri zaman da Nuri şahin önderliğinde Fenerbahçe kalesine gitmeye çalıştılar. Fenerbahçe ise geçen haftaki görüntüsünün aksine maça biraz durgun başladı. Top belki Fenerbahçe'de daha çok kaldı ama top da oyuncular da yavaş hareket ettiklerinden karşılarındaki bloğu geçemediler.
Tisserand'ın ikramıyla Antalyaspor'un golü bulması doğal olarak rakibin direncini artırdı.
Golü atan Fredy'nin aynı ikramı Mesut'a yapması gecenin ilginç anlarından biriydi. İkincüi yarıyla ilgili şunu söyleyebilirim.
Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynadı. Erol hoca risk aldı. Ozan'ı çıkartıp Valencia'yı aldı. Orta saha Sosa Pelkas ve Mesut'tan oluştu. Doğal olarak akıllara defansif olarak zayıf değil mi sorusu geldi. Ama herkesz o kadar iyi mücadele etti ki bunun bir zaaf olmadığı görüldü. Oyun son anlarda Rus ruletine döndü Fenerbahçe dünyaları kaçırdı.
Antalya da çok net iki pozisyonu harcadı. Son anlarda iptal edilen penaltının doğru karar olduğunu söylemeliyim. Belki skor tatmin etmedi ama ben ikinci yarıdaki Fenerbahçe'yi çok beğendim.
Sezon başından beri böyle oynasaydı inanın çok daha fazla puan olurdu. Ama Galatasaray'ın yenildiği haftada puan kaybı Fenerbahçeliler'in moralini bozdu.
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