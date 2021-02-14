İki farklı Fenerbahçe

DÜN geceki maçı ikiye ayırmak lazım. İlk 45'te sahanın tek hakimi Fenerbahçe'ydi.

Rakip yarı sahada sezonun en çok pas yaptığı maçlarından birini oynadı. Mesut ve Sosa gibi iki usta yan yana oynayınca doğal olarak top Fenerbahçe'de kaldı. İkinci yarı ise farklı bir maç izledik. Bu kez tamamen Karagümrük'ün kontrolünde bir oyun vardı.

Valencia'nın farkı ikiye çıkaran golü ile bile F.Bahçe'yi bir türlü rahatlayamadı. Hafta arası yıpratıcı bir maç oynayan Kanarya'nın ilerleyen dakikalarda oyundan düşmesi beklenebilirdi ki öyle de oldu.

BULUT GEÇ KALDI

EROL Bulut'un değişiklikleri 80. dakikaya bırakmaması gerekiyordu.

Kaleci Altay'ın yine gecenin en başarılı ismi olduğunu söylersek yanılmayız.

Sonuçta üst üste iki yenilginin ardından 3 puan çok daha önemliydi.

F.Bahçe de bunu başardı ve liderliğe yükseldi.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY

İkinci devre kalesinde devleşti

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADEMİ

Kötü bir performans ortaya koydu.