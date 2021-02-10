Hayal kırıklığı

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde moral olarak iyi durumda olmayan iki takım karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe belki puan olarak iyi bir yerde ama oynadığı oyun ve son Galatasaray mağlubiyeti yüzünden çok fazla eleştiriliyor. Başakşehir de geçen yılın şampiyonu olan takım neredeyse küme düşmemek için mücadele edecek.

Böyle bir durumda iki takım hocasının oyun anlayışlarını düşündüğümüzde skoru yüksek bir maç beklemiyordum.

Öyle de oldu. Lemos atılıncaya kadar Fenerbahçe yine bekleyerek oynadı. Yine pozisyon üretmekte zorlandı, yine keyif vermedi.

HARUN FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda F.Bahçe ortaya çıktı. Erol Bulut risk alarak 3'lü savunmaya döndü ve Mesut'u oyuna aldı. Başakşehir ilk gol sonrası ikinci golü atmayı düşünmeden oynadı. Böyle olunca da beklenmedik bir pozisyonda kalesinde golü gördü.

İkinci yarıdaki mücadelesi ve aradığı golü bulması Fenerbahçe için olumluydu.

10 kişi ile maçı uzatmaya taşıyan Fenerbahçe, ilk golde de hatası olan Harun'un ikinci golde de basit bir hata yapmasıyla takımının fişini çekti.

Son 4 günde Galatasaray ve Başakşehir'e karşı iki kritik yenilgi alan Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı.