Ya Altay olmasaydı

ÜÇ gün önce geçen yılın şampiyonuna İstanbul'da 5 gol atmış Hatayspor maçının çok zor geçeceği herkesin malumuydu. Öyle de oldu...

Fakat öyle bir ikinci devre seyrettik ki; ben uzun zamandır Fenerbahçe takımının bu kadar mahkum, bu kadar etkisiz bir oyun oynadığına şahit olmamıştım. Lafı uzatmadan söyleyeyim;

Altay olmasaydı Fenerbahçe bu maçı kazanamazdı.

Öylesine kurtarışlar yaptı ki üç puanı neredeyse tek başına aldı diyebiliriz.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

SKOR olarak ve puan olarak Fenerbahçe oldukça iyi durumda. Son 9 maçta 1 beraberlik aldılar. Ama insanın aklına şu soru geliyor, "Bu oyun şampiyonluk için yeterli midir?" bunu zaman gösterecek.

Pelkas'ın ardından Gustavo'nun da sakatlanması Fener'i en kritik bölgede zayıflattı.

Gustavo çıktıktan sonra takımın oynadığı oyuna bakarsak takımın için değerini görürüz. Umarım Gustavo derbiye yetişir. Mesut'a da hoş geldin demek her spor severin boynunun borcudur.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY

Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MERT HAKAN

Beklenenden uzak bir oyun oynadı.