Nefes nefese bir derbi
Oyun bir saniye bile neredeyse durmadı ve iki tarafın oyuncuları da muhteşem bir efor ortaya koydu. Açıkçası bir iki ufak detay dışında iki takımın da endişe verecek, üzülecek bir tarafı yok. Beşiktaş yine bildiğimiz klasik oyununu oynadık.
Yüksek tempoda dikine paslarla ve kanatları kullanarak yüklendiler.
Pozisyon da ürettiler ama karşılarında müthiş oynayan bir Uğurcan vardı.
Sergen hoca bir konuda önlem alabilirdi diye düşünüyorum. 1-0 öne geçtikten sonra rakip takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Nwakaeme'ydi ve sağ bek Rosier de her pozisyonda atağa çıkmaya devam ediyordu. Rosier'i çağırıp daha savunmaya yönelik oynaması gerektiğini söyleyebilirdi.
Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor bambaşka bir takım oldu. Dün de çok doğru bir oyun planı ile sahaya çıktılar. Beşiktaş'ın en güçlü bölgesi Atiba-Josef ve Mensah'tan oluşan orta sahasıydı. Flavio- Baker ve Berat müthiş bir enerji ile rakiplerine üstünlük kurdular. Bundan sonra Trabzonspor için başka hedefler konuşulmaya başlanacaktır.
Beşiktaş'ın karalar bağlamasına gerek yok. Sadece liderliği kaybettiler. Oyun olarak hala güçlüler.
MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Tek kelimeyle muhteşem oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DORUKHAN
Acemice bir kırmızı kart gördü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İdare ettiler 31 Ocak 2021, Pazar GEÇEN hafta Kayserispor karşısında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve sezonun en...
- Sezonun en iyi futbolu 26 Ocak 2021, Salı DÜN geceyi kısaca şöyle özetleyebiliriz bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi seyerettik. Özellikle hücum çeşitliliği...
- Sivas’ta seri bozuldu 22 Ocak 2021, Cuma SİVAS'IN dondurucu soğuğunda her iki takımın da soğuğa ayak uydurduklarını söylemek yanlış olmaz. Sadece mücadeleye...
- Kadıköy’de Mesut bir gece 19 Ocak 2021, Salı İKİ hafta içinde kupa dahil 5. maçına çıkan Fenerbahçe sahadan yine net bir skorla ayrılarak yoluna devam etti....
- Fener seriye devam etti 15 Ocak 2021, Cuma OCAK ayındaki yoğun maç trafiğinde önemli olan dün akşam turu geçmekti. Fenerbahçe bunu başardı. Bir diğer önemli...