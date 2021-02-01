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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 01 Şubat 2021, Pazartesi

Nefes nefese bir derbi

DÜN geceki maç tartışmasız bu sezon izlediğim en tempolu maçtı.
Oyun bir saniye bile neredeyse durmadı ve iki tarafın oyuncuları da muhteşem bir efor ortaya koydu. Açıkçası bir iki ufak detay dışında iki takımın da endişe verecek, üzülecek bir tarafı yok. Beşiktaş yine bildiğimiz klasik oyununu oynadık.
Yüksek tempoda dikine paslarla ve kanatları kullanarak yüklendiler.
Pozisyon da ürettiler ama karşılarında müthiş oynayan bir Uğurcan vardı.
Sergen hoca bir konuda önlem alabilirdi diye düşünüyorum. 1-0 öne geçtikten sonra rakip takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Nwakaeme'ydi ve sağ bek Rosier de her pozisyonda atağa çıkmaya devam ediyordu. Rosier'i çağırıp daha savunmaya yönelik oynaması gerektiğini söyleyebilirdi.
Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor bambaşka bir takım oldu. Dün de çok doğru bir oyun planı ile sahaya çıktılar. Beşiktaş'ın en güçlü bölgesi Atiba-Josef ve Mensah'tan oluşan orta sahasıydı. Flavio- Baker ve Berat müthiş bir enerji ile rakiplerine üstünlük kurdular. Bundan sonra Trabzonspor için başka hedefler konuşulmaya başlanacaktır.
Beşiktaş'ın karalar bağlamasına gerek yok. Sadece liderliği kaybettiler. Oyun olarak hala güçlüler.

MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Tek kelimeyle muhteşem oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DORUKHAN
Acemice bir kırmızı kart gördü.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Nefes nefese bir derbi
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