Sezonun en iyi futbolu

DÜN geceyi kısaca şöyle özetleyebiliriz bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi seyerettik.

Özellikle hücum çeşitliliği açısından son derece zengen ve ürektendiler. Sadece kanatlardan pozisyona giriyor diye eleştirilen Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ın yönetiminde Samatta ve Thiam'ın paslaşmaları ile göbekten çok fazla pozisyon üretti.

Bir başka eleştirilen konu, oyuna çok fazla hükmetmemeleri ve topa çok fazla sahip olmamalalırydı.

Ama dün ilk dakikadan itibaren hem topa sahip olup, hem oyuna hükmettiler. Hem de rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediler.

SZALAI'YE TAM NOT

YENİ transfer Szalai, ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Çok iyi bir sol ayağı var. Fizik gücü iyi. Oyun bilgisi de üst düzeyde. Gustavo'nun yine müthiş bir maç çıkardığını söyleyebilirim.

Sonuçta kazanmasına rağmen oyun olarak beklentileri tam karşılayamayan Fenerbahçe'nin dün akşam istenilen seviyeye yaklaşıtığını gördük.

Çok iyi bir maç oynadılar.

MAÇIN EN İYİSİ GUSTAVO

Takımını orta alanda yöneten isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KANGA

Kayseri'nin forveti varlık gösteremedi.