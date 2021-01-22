Sivas’ta seri bozuldu

SİVAS'IN dondurucu soğuğunda her iki takımın da soğuğa ayak uydurduklarını söylemek yanlış olmaz. Sadece mücadeleye dayalı pozisyonların olmadığı sıkıcı bir maç izledik. İlk devrede Tisserand'ın maçın başındaki hatası, sonucu gelen pozisyon bir de devrenin sonlarında Samatta'nın girdiği pozisyon haricinde iki takım da pozisyon üretemedi.

Sivasspor kornerden Fenerbahçe penaltıdan birer gol buldu...

Açıkçası oyunun karşılığı da buydu. Devrenin sonlarında Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı baskı ve kazandığı top sonrasında yarattığı penaltı pozisyonu gecenin pozitif taraflarındandı.

OYUN MESUT'U ÇAĞIRDI

Biraz da Pelkas'ın çabaları vardı. İkinci yarının büyük bölümünde Fenerbahçe baskılı ve rakip yarı sahada oynadı. Ama bir türlü pozisyon üretemedi. Açıkçası ikinci devredeki oyun bas bas Mesut Özil'i çağırıyordu.

Sonuçta bu havada Sivas deplasmanından alınan 1 puan kötü değildir.

Sadece liderin iki puan gerisinde kalmak galibiyet serisinin bozulması gecenin üzücü tarafıydı.

MAÇIN EN İYİSİ GUSTAVO

Yerinde müdahaleler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ THIAM

F.Bahçe'nin golcüsü etkisizdi.