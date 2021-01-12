Gollerle ısındık!

SON 3 maçını kazanarak büyük bir moralle Erzurum'a giden Fenerbahçe'yi bekleyen bir kaç tehlike vardı. Gündüz maçı olması, yükseklik, sahanın zemininin durumu ve rakibin kümede kalmak için acil puanlara ihtiyacı olması... Bunlar üstesinden gelinecek problemlerdi.

Ama en büyük sıkıntı Erzurumspor'un katı savunma yapan topu arkasına geçen ve Fenerbahçe'nin zorlandığı tarzda olan bir takım olmasıydı. İlk 45 dakikaya baktığımızda yaklaşık 40 dakikanın Erzurum kalesine şut dahi atılmadan tamamlandığını görüyoruz. İlk devrenin sonlarında Sinan'ın getirdiği Pelkas'ın harika bir hareketle Mert'e bıraktığı golden sonra Erzurumspor'un bütün direnci kırıldı. Zaten bu tür maçlarda ilk golü bulabilmek önemlidir. Devreyle 1-0 önde girince ikinci yarı için Fenerbahçe'nin işi kolaylaştı. Hemen hemen ikinci devrenin başında gelen gollerle de maç bitmiş oldu. Pelkas attığı ve attırdığı golle yine ön plana çıkarken Sinan asisti ve attığı golle maçın başarılı isimlerindendi.

Mert'in Ozan ve Gustavo'nun orta sahadaki direnci rakipler için bir dalgakıran gibi.

Sonuçta Fenerbahçe liderle puanını eşitledi. Önümüzdeki haftayı beklemeye başladı...

MAÇIN EN İYİSİ PELKAS

Gol attı attırdı. Her şeyi yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERZURUM

İlk golden sonra dağıldı...