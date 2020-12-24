Hayata dönüş

MAÇIN hakemi Bahattin Şimşek'e sahanın içini anlatayım... Erol Bulut, belki de Fenerbahçe'deki son maçı olacak karşılaşmaya son derece radikal tercihlerle çift forvetle başladı. Tek kelimeyle risk aldı ve kazandı. Daha maçın başında geriye düşmesine rağmen ilk defa Fenerbahçeli oyuncuların skora isyan ettiklerini gördük. Belki çok iyi oynamadılar ama çok iyi mücadele ettiler. Türkiye'nin en iyi pas yapan takımına karşı kafa kafaya oynayıp son derece kritik bir galibiyet almayı başardılar.

KARARLAR TARTIŞILDI

FAKAT Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe'nin galibiyetini gölge düşürdüğünü söyleyebilirim.

Çünkü maçın ardından sadece Şimşek'in verdiği kararlar konuşulacaktır. Gustavo'ya kırmızı kartın çıkmaması, faul yapmayan Rafael'i üst üste 2 sarı kartla atması, oyunu çığırından çıkardıktan sonra da itirazdan İrfan'ı ve Okan hocayı atması hakemin F.Bahçe'nin işini kolaylaştırdığı şeklinde anlaşılacak. Bu da sahada mücadele eden oyunculara haksızlık olacak.

MAÇIN EN İYİSİ NAZIM

Çok çalıştı, bir de güzel gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM

Kararları maçın önüne geçti.