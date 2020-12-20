Umutlar tükeniyor

GEÇEN haftaki Malatya mağlubiyetinin ardından işlerin iyi gitmediğini oyun anlamında sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin beklentilerin çok uzağıda olduğunu söylemiştim.

Dün geceye bakıyorum. Yine olumlu anlamda bir değişiklik göremedim. Bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışan Pelkas, enerjisi ile Ozan...

Onun haricinde sayabileceğiğim, gayret gösterdi diyebileceğim oyuncu yok.

Erol hoca geçen haftaki yenilginin ardından iki bekini değiştirerek maça başladı. Bir anlamda takım savunmasındaki zaafiyeti Gökhan ile Caner'e bağladı ki onları yedek oturttu..

CANER NİYE YEDEK!

Gökhan'ı kabul ediyorum.

Sakatlık sonrası iyi dönemedi.

Ama Caner bu takımın hücumdaki en büyük silahı. Zaten tek formülün kanattan yapılacak ortalar.

Caner olmayınca da bu silahınızdan mahrum kalıyorsunuz.

Son 6 maçta 4. mağlubiyet geldi. Bu tablo ismi ne olursa olsun Fenerbahçe'nin teknik direktörünü büyük sıkıntıya sokar. Hafta arası Başakşehir maçında da galibiyet gelmezse Enol Bulut'un Fenerbahçe serüveni sona erebilir.

MAÇIN EN İYİSİ DJİLOBODJİ

Tek kelimeyle mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CİSSE

Sahada hiçbir varlık gösteremedi.