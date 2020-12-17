Tur geldi Altay gitti

ÖNCE Altay'da başlayalım...

Fenerbahçe turu geçti ama en formda oyuncusu, birçok maçta takımını kurtaran kalecisi Altay'ı kaybetti. Defansın arkasına atılan toplarda Altay'ın zaman zaman bu hataları yaptığına şahit olmuştuk. Buna benzerini Beşiktaş maçında da yapmıştı. Demek ki zamanlama konusunda bir eksiği var.

Ya çalışarak bunu giderecek ya da kalesini terk etmeyecek.

Harun'un da olmadığını düşünürsen Gaziantep maçında F.Bahçe için sıkıntı büyük diyebiliriz.

NET BİR OYUN YOKTU

DÜN geceki gibi maçlar moral arayan takımlar için aslında bir fırsattır. Kendinden 2 lig alttaki rakibine karşı çıkarsın çatır çatır oynarsın farklı bir skorla sahadan ayrılırsın ve moral bulursun. Dün gece öyle oldu mu? Hayır olmadı... Takım oyunu olarak da bireysel performans olarak da F.Bahçe yine sınıfı geçemedi.

Serdar, Mert Hakan ve Nazım diğer oyunculara göre daha başarılıydı.

Ama diğerleri için bunu söyleyemem.

MAÇIN EN İYİSİ SERDAR AZİZ

Sorumluluk almaktan kaçınmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALTAY

Yaptığı hatalı çıkış pahalıya patladı.