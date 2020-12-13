Yolun sonu!

SEZON başından bugüne kadar eleştri dozunu çok hafif tutarak Fenerbahçe'nin oyunun iyi olmadığını söylemeye çalıştım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Geçen hafta takım 2-0 kazanırken ikinci yarıda oynanan kötü oyuna hiç kimse bakmadı. Ve maçın hakemine yüklenildi. Bir çok maçta Fenerbahçe kazanırken maçın adamı hem Altay seçildi. Kazanılan maçlar oyunun üstünü örttü. Dün gece ise artık takke düştü ve kel göründü...

Fenerbahçe takımı o kadar kötü oynadı ki zannederdsiniz ki sahada 9 kişi mücadele ediyorlar. Hücum ile ilgili "Ver Caner'e orta yapsın" dışında zaten bir plan yoktu.

DEVAM MI TAMAM MI?

Ama dün savunma anlamında da hücum anlamında da yoktular. Üst üste 3 iç saha maçını kaybederek tarihe geçtiler.

Durum şu... Erol hoca ile devam edilecek mi edilmeyecek mi? Ya da hoca istifa edecek mi?

Dün geceki görüntü bu zamana kadar oynanan futbol ve taraftarın tepkisine bakıldığında yol yakınken bir ayrılık kararı Fener'in hayrına olur gibi.

MAÇIN EN İYİSİ UMUT BULUT

1 gol attı ve çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EROL BULUT

Oynattığı oyunu anlayamadık!