Gelen fırsatı istemedik!

RUSYA galibiyeti sonrası hem milli takımımızdan beklentimiz artmıştı, hem de diğer maçın sonucuna göre gurubu 1. sırada bitirme beklentimiz vardı. Diğer maç beklediğimizden de iyi geçti ama biz maalesef istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Perşembenin gelişi çarbambadan belli olur derler ya, Rusya maçındaki oyun aslında oldukça sıkıntılıydı. Rakip 10 kişi kalmasa o maç nasıl biterdi kestirebilmek zor. Şenol hoca o maçta defansif anlamda ve oyun kontrolü anlamında çektiğimiz sıkıntıları görerek ilk 11'de bazı değişiklikler yaptı.

TOPA SAHİP OLMAK İSTEDİK

MAHMUT ve İrfan'ın 11'e monte edilmesinin sebebi buydu.

Daha çok topa sahip olmak, Kenan'ın ve Cenk'in çabukluğu ve Hakan'ın yaratıcılığı ile pozisyon üretmek istedik ama başarılı olamadık.

İlk devre her iki takım adına da son derece kısır bir maç oldu.

2. yarıda da her iki taraf da çok fazla pozisyon üretemedi.

Onlar 2 tane üretti ve 2'sini de attı. Sonuçta kazandığımızda yükseleceğimiz bir maçı kaybedip bir alt lige düştük.

MAÇIN EN İYİSİ KEVIN VARGA

2. yarıda oyuna girdi ve maçı değiştirdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ MAHMUT

Beklediğimiz dinamiklikte değildi.