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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Kasım 2020, Pazartesi

Bu takıma inancımız tam

SKORDAN başlayacak olursak Rusya karşısında aldığımız sonuç tek kelimeyle harika. Hem uzun zamandır yenilmeme serimiz devam etti hem de sürekli beraberliklerden kurtulduk ve önemli bir rakibe karşı kazandık. Yine pes etmedik. Geriye düştükten sonra moralimiz bozulmadı ve oyunu 3-1'e getirmeyi başardık. Bütün oyuncularımız da sahada inanılmaz mücadele ettiler. Bunlar güzel ama birinci sınıf bir takım olacaksak yapmamazı gereken işler var. Oyun 3-1'e gelmişken rakip de sahada 10 kişiyken maçın son bölümünü yüreğimiz ağzımızda geçirmemeliyiz. Yapmamız gereken teknik becerisi yüksek oyuncularla topa sahip olup, oyunun kontrolünü tutmamız ve Rusları koşturmamızdı. Bunu yapmadık ya da yapamadık. Fazla geride beklemek durumunda kaldık ve kapılan toplarla direkt hücumu tercih ettik. Sonuçta kazandık. Artılarımız, eksilerimizden çok daha fazla. Bu takıma inancımız tam ve yolumuza devam ediyoruz.

MAÇIN EN İYİSİ CENGİZ
Muhteşem bir gole imzasını attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZHIRKOV
Performansı geçer not almadı.

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