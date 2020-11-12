Öz güvenimiz yüksek

DÜN akşam Milli Takım oyuncularımızın çok büyük bir öz güvene sahip olduklarını bir kez daha gördük.

Oyunda geriye düştükleri anlarda hiçbir zaman dağılmıyorlar.

Takıma olan inançları o kadar büyük ki sonuç ne olursa olsun altından kalkabileceklerini biliyorlar. Dün akşam da son Dünya İkincisi apoleti olan Hırvatistan'a karşı böyle bir maç oynadık.

Ön bölgede oynayan üç oyuncumuzun da gol atması son derece sevindirici.

Cenk'in takıma dönmesi, hücumdaki pas bağlantımızın artmasını sağladı.

KEYİFLİ BİR MAÇTI

ÇOK güzel 3 gol attık...

İlkinde ön bölgede baskı yaparak penaltı kazandık. İkincisinde Caner'in harika pasında Deniz, çok güzel bir geçiş oyunu buldu. Üçüncü golden önceki paslaşmalar da görülmeye değerdi. Tek problem kolay gol yemememiz.

İlk golde rakip topu eliyle alıyor. VAR olsaydı gol iptal olabilirdi. Ama o kadar yüksek gelen bir topun Mert tarafından yere düşmen uzaklaştırılması gerekirdi. Puan maçı olmadığı için iki takım da defansif açıdan katı oynamadı ve keyifli bir maç ortaya çıktı.

MAÇIN EN İYİSİ CENGİZ

İleri uçta çok hareketliydi. Güzel bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MERT ÇETİN

Basit hatası sonrası rakip golü buldu.