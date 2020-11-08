Hücum planı sıkıntılı

FENERBAHÇE geçen hafta Antalya'da kazanırken 50'ye yakın orta yapmıştı.

Ama atılan iki golde sıfıra inerek, adam eksilterek yaratılan pozisyonlarla gelmişti.

Dün akşama bakıyoruz, Fenerbahçe'nin hücum planının yine tamamen ortalara dayalı olduğunu gördük.

Defansın göbeğinden haftalardır neredeyse Fenerbahçe atak geliştiremiyor.

Sıkıntılardan bir tanesi bu.

Bir diğeri de top rakipteyken Fenerbahçe'nin ikinci bölgeye kadar çekilip beklemesi.

Yani top rakipteyken baskı yapmıyorlar ve rakibi hatayı zorlamıyorlar.

DERS ÇIKARMALILAR

Bunları yapmayınca da rakibi eksik yakalama şansı olmuyor. Açıkçası uzun zamandır süren bu problemin görülmesi açısından dünkü maç bir ders oldu.

Umarım Erol hoca bu oyunun maç kazanmak için her zaman yetmeyeceğini görmüştür.

Sonuçta Fenerbahçe dün kötü oynadığı bir maçta bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve şampiyonluğun çantada keklik olmadığını gördü. Şampiyonluk için oyun planının çok daha iyi ve çeşitli olması gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ JEVTOVIC

Olağanüstü bir gol kaydetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FENERBAHÇE

Takımın oyun planı yeterli değildi.