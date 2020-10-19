Oyun olarak daha yol var!

DÜN akşamki maçın ilk 45 dakikası tek kelime ile keyifsizdi. Samatta'nın çektiği şut dışında iki taraf adına da pozisyonu olmayan bir ilk devre izledik. F.Bahçe'nin ön bölge oyuncuları çok hareketli olmadıkları için bir türlü rakip ceza sahasına giremediler ve topla çıkamadılar. Şöyle izah edeyim. Sağ bek Nazım ilk devre rakip ceza sahasında 2 kere topla buluşmuşken Valencia, Pelkas ve Ozan gibi isimler sadece 1 kez topla buluşabilmiş.

İkinci yarıda herhalde Erol hocanın devre arasındaki uyarısıyla daha iyi bir Fenerbahçe izledik.

FENER KOPARTAMADI

ÖNDE baskı yapan Fenerbahçe çok net pozisyonlar yakalamasına rağmen kaleci İrfan Can'ı geçemedi ve maçı kopartamadı.

Hakemin F.Bahçe lehine verdiği karar doğruydu.

Göztepe lehine çaldığı penaltı ağırdı.

Göztepe'nin 2. golünden önce de oyunun devam etmesi doğru karardı. 3 puan iyi ama Fenerbahçe'nin oyun olarak katetmesi gereken yolu var.

MAÇIN EN İYİ OZAN TUFAN

Sahanın en çalışkan ismiydi. Penaltı yaptırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SONER AYDOĞDU

Çok daha iyi maçlarını izledik. Dün iyi değildi.