Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

SIRBİSTAN karşısında mutlak favoriydik. Rakibimiz önemli eksiklerle Türkiye'ye gelmişti. Diğer taraftan da play-off'ta finale yükseldikleri için akılları da biraz 1 ay sonra oynayacakları maçtaydı. Bizim de son maçlarda gösterdiğimiz mücadele ve oyun bizim favori olduğumuzu gösteriyordu. İlk 5 dakika iyi başladık ama sonrasında organize olmakta çok zorlandık. Alışık olmadığımız bir dağınıklık içindeydik.

Oyunun boyunu bir türlü kısaltamadık.

Ne hücumda ne de savunmada istediklerimizi yapamadık.

1 PUAN ÖNEMLİYDİ

SIRBİSTAN ise Milinkovic Savic'in liderliğinde her geçen dakika daha tehlikeli bir şekilde kalemize geldi. Açıkçası 2-0 geriye düşene kadar beklentilerin gerisinde kalmış bir Milli Takım izledik.

Hakan'ın hazırlanış bakımından harika golünden sonra kendimize geldik.

Baskımızın sonucunda da beraberlik golünü bulduk. Sonuçta yenilmedik ve Sırbistan'ı altımızda tuttuk. Ama diğer maçlarımıza oranla iyi bir maç oynayamadık.