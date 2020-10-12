Şans bizimle değildi

DÜN akşam Rusya'ya karşı ilk 45 dakikayı iyi oynayamadık. Top bizdeyken rakip kaleye gitmekte zorlandık.

Biraz acele ettik, kısacası rakip kale önünde pozisyon üretemedik. Buna karşın defansta da zor anlar yaşadık. Bir gol yedik, kendi hatamızdan iki pozisyon verdik. Özellikle Merih ve Ozan'ın iyi oyunları sayesinde ilk devreyi 1-0 geride kapattık. Cengiz'in oyuna girmesi ile ikinci yarı çok daha iyi bir milli takım izledik. Çok daha tehditkardık. İlk devre yapamadıklarımızın tam tersini yapmayı başardık.

ARTIK KAZANMA VAKTİ

CENGİZ'İN iki harika şutu, Zeki'nin altı pastan auta attığı top, Burak Yılmaz'ın direğe takılan kafa şutu, Mahmut'un pozisyonu milli takım adına şans- sızlık daki- kalarıydı.

Dzyuba gibi bir deve karşı Merih ve Ozan ikilisinin mücadelesine hayran kaldım.

Kaleci Mert de bir hatası dışında oldukça iyi bir maç oynadı. Bence bir deplasman için millilerimiz üzerine düşeni yaptı. Üç maçtır kaybetmeyen bir milli takımımız var. Artık sıra çarşamba akşamı Sırbistan'a karşı kazanmakta.

MAÇIN EN İYİSİ CENGİZ

Oyuna girdi takımımızı ayağa kaldırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KUDRYASHOV

Defansta kötü bir oyun ortaya koydu.