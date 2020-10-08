Helal olsun çocuklar

DÜN gece Almanya'ya karşı son derece iyi bir sınav verdik. Kenan'ın duraklamalarda attığı golle maçın hakkı yerini buldu diyebiliriz. Dün gece şunu gördük ki Şenol hocanın da söylediği gibi eylül ayında tam hazır değildik ama şimdi çok daha iyi durumdayız. Oyuncularımız fizik olarak kendilerine gelmiş durumdalar.

Oyunun ikinci devresinin Cengiz'in kaçırdığı pozisyondan sonraki yaklaşık 15 dakikalık bölümü hariç kafa kafaya oynadık.

Zaman zaman önde baskı yapıp onları hataya zorladık. Zaman zaman da savunmaya çekilip kendi yarı sahamızda rakibi karşıladık.

Pozisyon verdik beli ama biz de oldukça fazla pozisyona girdik.

Final paslarında biraz daha sakin ve becerikli olsak son vuruşlarda daha konsantre olabilsek sahadan galip de ayrılabilirdik.

Efecan'ın, Ozan'ın mücadelelerini çok beğendim.

Gerçi hepsi iyi mücadele etti.

Sonuçta bir kere daha gördük ki çok iyi bir milli takımımız var. Bu çocuklar bizi hayal ettiğimiz yere taşıyacaklar.

MAÇIN EN İYİSİ EFECAN

Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RÜDİGER

Vasatın altında bir oyun oynadı.