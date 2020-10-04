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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Ekim 2020, Pazar

İkinci yarı endişe verici

Fenerbahçe dün kazansa da oyun olarak daha zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi. Samatta, Valencia, Thiam, Sosa gibi oyuncular sahadayken Caner ve Gökhan gibi iki hücumcu bek varken hala pozisyon üretmekte zorlandıklarını gördük. Bunun sebeplerinden biri kanatlarda önde oynayan oyuncuların topla çok fazla buluşamamasıydı.

İlk 45 dakika bittiğinde Thiam sadece 14 kez topla buluşmuştu.

Duran toptan gelen gol ikinci yarıda Sosa'nın harika asistinde farkın ikiye çıkması Fenerbahçe'yi rahatlatacak derken Sarı-Lacivertliler oyun üstünlüğünü Karagümrük'e bıraktı.

ALTAY DEVLEŞTİ
Erol hocanın yaptığı değişiklilkler de Fener'in temposunu düşürdü. Özellikle Ozan'ın çıkması ve Tolga'nın oyuna girmesi takımı kötü etkiledi. Kaleci Altay'ın ikinci penaltıda Sabo'dan rövanşı almasıyla Fenerbahçe maçı belki kurtardı ama özellikle ikinci yarıda değişiklikler sonrası ortaya koyulan futbol açıkçası bütün F.Bahçe taraftarını endişelendirmiştir.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY
Kurtardığı penaltı maçı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGA CİĞERCİ
Takımına katkı sağlayamadı.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İkinci yarı endişe verici
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