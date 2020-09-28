Bir derbi klasiği

Galatasaray'ın bu sene oynadığı 4 maçı da kazanması takım olarak daha hazır bir görüntü vermesi derbi öncesi Galatasaray'ı favori gösteriyordu.

Erol hoca da özellikle orta sahada Gustavo, Sosa ve Ozan üçlüsü ile başlayarak Galatasaray'ın oyun kurmasına izin vermedi. Valencia ve Ozan ile daha top stoperlerdeyken baskı yaparak alışıtğımız Galatasaray üretkenliğini engelledi.

Özellikle ikinci yarının başlarında Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yığarak gol bulmaya çalıştı. Erol hocanın Samatta hamlesi de doğruydu.

SEYİR ZEVKİ DÜŞÜKTÜ

Deniz değişikliği ise biraz geç kaldı. Galatasaray'da ise Fatih hoca pozisyon üretmekte zorluk çekerken oyuncu değişiklikleri için çok bekledi. Son zamanlarda oynanan derbilerde iki taraf da kazanmaktan çok kaybetmemeyi tercih ettiği için yine çok keyifli bir maç izleyemedik.

Fenerbahçe'de Gustavo ve Altay öne çıkarken Galatasaray'da Taylan yine çok iyi mücadele etti. Sonuçta beraberlik Fenerbahçe için kötü sonuç değil.