Forvet problemi

Macaristan maçı ve dünkü Sırbistan maçı gösterdi ki gol yollarında zorluk çekiyoruz. Santrfor bölgesinde yıllardır en etkili oyuncumuz Burak Yılmaz. O da 35 yaşına geldi. Cenk sakatlığından dolayı forma giyemiyor ama 30 yaşına yaklaştı. Arkalarından gelen şu an için Enes var fakat o da bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Cengiz'in harika pasında Yusuf'un kaçırdığı pozisyon dışında etkili olamadık.

Bu sadece forvet ile ilgili değil. Kanatlardaki oyuncularımızın ve orta sahaların daha fazla gol bölgesine girmesi lazım. Ama bu maçlar tabii ki ölçü değil. Şenol hoca bu iki maçta yeni oyuncular denedi, onların neler yapabileceğine baktı ve ideal 11'imizle sahada yer almadık. Dolayısıyla Dünya Kupası Elemeleri'nde çok daha iyi bir takımımızın olacağını söyleyebilirim.

Bu maçtan 3 puanla ayrılmak bizim için avantaj olurdu.

Çünkü Uluslar Ligi de Dünya Kupası'na katılabilmenin bir diğer yolu. Bu yüzden 10 kişi kalan rakibe karşı alınan beraberlik bizim için bir kayıp.

MAÇIN EN İYİSİ OZAN TUFAN

Orta alanda çok iyi mücadele etti.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ ENES ÜNAL

Çok etkisizdi. Hiçbir varlık gösteremedi.