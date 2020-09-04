İki farklı Milli Takım

Dün akşam maça başlayan milli takım belki ideal 11'imiz değildi ama gelecekte çok büyük beklentilerimiz olan oyunculardan kuruluydu. Mert Müldür, Ahmed ve ilk kez milli formayı giyen Mert Hakan gibi oyuncular milli formaya alıştıkça çok daha fazlasını bizlere göstereceklerdir. Oyunun ilk 45 dakikasını çok etkisiz oynadık.

Özellikle rakip kalede pozisyon üretmekte çok zorlandık.

Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı şut dışında Macaristan'ı hiç zorlayamadık. Bunun en büyük sebebi orta sahada Hakan Çalhanoğlu'na yardım edecek, topu rakip sahada tutmamızı sağlayacak özellikte oyuncuların olmamasıydı. İkinci yarıya başlarken Yusuf'un girmesi oyunun kontrolünü elimize almamızı sağladı. Arkasından İrfan Can hamlesi ile de iyice maçı rakip kaleye yıktık. Ama ilk devre iki topları dönen Macaristan'a ne yazık ki 30 metreden attıkları golle mağlup olduk.

Dünkü yenilgi pek de sıkıntı değil. Bu maçları hazırlık maçı olarak görmek ve hatalardan dersler çıkarmak gerek.

MAÇIN EN İYİSİ: ZOBOSZLAI

Genç yıldızı bir türlü durduramadık.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BURAK

Macaristan defansı arasında kayboldu