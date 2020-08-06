Başakşehir buraya kadar

Maçın başında gelen gol dün akşam Başakşehir'in tüm planlarını bozdu. Bu gol rakibin daha rahat bir maç oynamasına Başakşehir'in de gereksiz yere telaşlanmasına neden oldu.

Buna birde alışık olmadığımız kadar etkisiz oyunu eklenince rakip kaleye isabetli şut atamadan ilk 45 dakika tamamlandı. İkinci yarıda Başakşehir'den daha etkili ve daha iyi bir oyun beklerken kontratak sonucu yenen ikinci gol Okan hocayı risk almaya itti. Oyunun son bölümlerinde Crivelli, Demba Baba, Aleksic, Elia ve Visca hepsi sahadaydı. Orta saha İrfan ve Aleksic'e emanet edilmişti.

YİNE DE TEŞEKKÜR

Okan hoca tüm silahları sahaya sürdü fakat istediği golleri bulamadı. Orta sahada bu kadar hücumcu olunca rakip çok kolay kontrataklar geliştirdi. Belki şampiyonluğun getirdiği rahatlık belki de bundan sonraki turda M.United'la oynama düşüncesi Başakşehir'in oyunu etkiledi.

Başakşehir'e bu zamana kadar aldığı puanlar için teşekkür etmek gerekir.