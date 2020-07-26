Emre’nin vedası
İŞİ ARTIK DAHA ZOR
DÜN geceki maç Rize için daha önemliydi. Bu yüzden de fazla mücadele ettiler.
Ama girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldılar. Fakat rakipleri de kaybedince kümede kaldılar. Şimdi işin zor kısmı geldi. yeniden yapılanma seneye şampiyonluğa oynayacak takımı kurmak Emre'nin asıl zor görevi.
MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Kendisine yakışır bir veda maçı oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TUNAY
Rizesporlu futbolcu kötü günündeydi.
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