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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 26 Temmuz 2020, Pazar

Emre’nin vedası

DİLE kolay 24 yıllık futbolculuk hayatını çok büyük bir ihtimalle noktalayan Emre Belözoğlu'nun veda maçında arkadaşları kaptanI galibiyeti hediye ederek uğurladılar. Açıkçası yaşı 40 değil de 35'ler civarı olsa bugün kimse Emre'nin futbolu bırakmasını istemezdi. Çünkü Emre'nin ister ilk 11'de oynasın ister sonradan oyuna girsin sahada kaldığı her dakika farkını belli edip Fenerbahçe'nin oyununa büyük katkı sağladığını gördük. Bu yüzden belki istenen transferler gerçekleşmezse çok az da olsa devam etme ihtimalini düşünerek, "Güle gel kaptan. Türk futboluna katkıların için sana teşekkür ediyoruz" diyorum.

İŞİ ARTIK DAHA ZOR
DÜN geceki maç Rize için daha önemliydi. Bu yüzden de fazla mücadele ettiler.
Ama girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldılar. Fakat rakipleri de kaybedince kümede kaldılar. Şimdi işin zor kısmı geldi. yeniden yapılanma seneye şampiyonluğa oynayacak takımı kurmak Emre'nin asıl zor görevi.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Kendisine yakışır bir veda maçı oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TUNAY
Rizesporlu futbolcu kötü günündeydi.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Emre’nin vedası
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